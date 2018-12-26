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Мужчина выиграл миллион в прямом эфире и тут же потерял его

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dailymail.co.uk

Житель Швейцарии Андреас Бюркли (Andreas Bürkli) выиграл в телелотерею Swisslos миллион швейцарских франков (почти 70 миллионов рублей), однако организаторы аннулировали его победу из-за «технической ошибки». На запись эфира обратил внимание таблоид Daily Mail.

По правилам Swisslos любой желающий может оплатить взнос участника и попытать счастья. Компьютер случайным образом выбирает 10 финалистов, которые могут выиграть джекпот. Победитель определяется в прямом эфире.

Фамилия Бюркли была выбрана в последнем розыгрыше: приглашенный гость программы вытянул его имя из коробки. Сотрудники поздравили счастливчика с выигрышем и продемонстрировали чемодан наличных, полагающийся мужчине. Они позвонили ему, чтобы сообщить радостную новость, но тот не взял трубку.

Однако почти сразу победа Бюркли была отменена. Как сообщили сотрудники Swisslos, в коробку с именами избранных случайно попало не 10, а 11 имен финалистов. Результаты лотереи были признаны недействительными.

Со слов сотрудников лотереи, Бюркли принял печальное известие стоически. Повторный розыгрыш будет проведен после рождественских праздников.

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