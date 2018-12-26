Украина объявила охоту на активы «Газпрома»

Исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко анонсировал подачу новых исков против российской госкомпании «Газпром» в рамках взыскания с российской компании денег по итогам решения Стокгольмского арбитража. Об этом сообщает ТАСС.

«Есть ряд юрисдикций, где в ближайшее время мы, скорее всего, также инициируем принудительное взыскание», — заявил Витренко, отметив, что в начале 2019 года иски о взыскании компенсации с российской компании пройдут в Нидерландах и Великобритании. По итогам этих судов на активы российской компании могут наложить арест и взыскание в пользу «Нафтогаза».

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«Также будут слушания в Швеции в апелляционном суде, также будет продолжено взыскание в Швейцарии», — отметил Витренко, напомнив, что «Нафтогаз» по-прежнему ждет решения штата Техас, который может обязать ряд компаний раскрыть иностранные активы «Газпрома».

Аналогичные иски ранее были поданы в суд штата Нью-Йорк, украинская компания уже даже выиграла один из них. Согласно решению суда, ряд иностранных компаний обязаны предоставить помощь «Нафтогазу» в поисках активов российской компании. Суд, в частности, обязал предоставить информацию Deutsche Bank Trust Company Americas. Немецкая компания должна предоставить украинской данные об активах и счетах российской компании, в том числе на территории Швейцарии, где «Нафтогаз» уже подал иск.

Украинская компания стремится таким образом исполнить решение Стокгольмского арбитража, согласно которому, она оказалась в выигрыше — суд обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 2,6 миллиарда долларов. Российская сторона не признает этого решения и планирует оспорить его, украинская же стремится использовать все возможные средства, чтобы вернуть эти деньги.

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