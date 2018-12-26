Режиссер «Аквамена» выиграл «Оскар» в споре

Режиссер Эдгар Райт проспорил «Оскар» своему коллеге Джеймсу Вану, недавно выпустившему блокбастер «Аквамен». Об этом сообщает портал ComicBook.

В 2016 году Райт написал Вану, что выдаст ему золотую статуэтку, если тот при создании «Аквамена» сделает в фильме отсылку к детскому мультсериалу Stingray. С 1964 по 1965 год вышло 39 эпизодов этого шоу, в котором рассказывалось, как Всемирная Морская Патрульная Служба сражается с противниками.

Когда в 2018 году фильм про супегероя вышел в прокат, многие поклонники обратили внимание на момент, в котором Николь Кидман, играющая королеву Атланну, разбивает телевизор. В этой сцене видно, что на экране показывают тот самый мультсериал Stingray.

«Я еще не видел "Аквамена", но, насколько я понимаю, Джеймс Ван выполнил свое обещание, и теперь я должен ему "Оскар". Академия, помогите мне, пожалуйста», — написал в своем Twitter-аккаунте Райт.

Эдгар Райт — британский режиссер, известный по таким фильмам, как «Типа крутые легавые», «Зомби по имени Шоу», «Малыш на драйве» и «Скотт Пилигрим против всех». Кроме того, Райт работал над сериалом «Долбанутые»

11 декабря стало известно, что американскому актеру Леонардо Ди Каприо пришлось отдать федеральным властям США «Оскар», который вручили Марлону Брандо в 1954 году за роль в фильме «В порту». Артист получил статуэтку от своего знакомого Джоу Лоу, арестованного по подозрению в мошенничестве на миллиарды долларов. Из-за скандала Ди Каприо пришлось отказаться от подарка.

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