Авторитет Пузырь похитил машины на 25 миллионов рублей и попался

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Полицейские в Свердловской области задержали группу из четырех человек, которых подозревают в мошенничестве в сфере лизинга дорогих иномарок. Об этом в среду, 26 декабря, пресс-секретарь регионального управления МВД Валерий Горелых сообщил изданию «Накануне.RU».

По словам Горелых, один из задержанных известен в криминальных кругах как Пузырь; кроме того, в числе подозреваемых оказалась одна женщина. По данным следствия, группа занималась хищениями автотранспорта обманным путем. Ее участники создавали фиктивные юрлица и обращались в лизинговые компании.

Там предполагаемые мошенники оформляли договоры долгосрочной финансовой аренды на приобретение импортных машин, однако, получив транспорт, не выполняли обязательства по заключенным договорам. Таким образом подозреваемые завладели грузовым тягачом MAN, экскаватором Hitachi, а также автомобилями марок Toyota и Mercedes-Benz.

Общая сумма ущерба от их действий составила около 25 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой. Подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы.

25 декабря сообщалось, что полиция задержала криминального авторитета, 63-летнего Виктора Мошкова, известного как Мошок, который сбежал неделю назад из психиатрической больницы в Новосибирске.

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