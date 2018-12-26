Роналду вышел и спас «Ювентус» от первого поражения в чемпионате

Нападающий Криштиану Роналду вышел на замену в матче с «Аталантой» и спас «Ювентус» от поражения. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Португалец остался на скамейке запасных и появился на поле на 65-й минуте. К тому моменту «Ювентус» проигрывал со счетом 1:2. На 78-й минуте Роналду сумел отличиться и сравнять счет.

Таким образом «Ювентус» избежал первого поражения в чемпионате Италии этого сезона. В 18 встречах действующий чемпион одержал 16 побед и дважды сыграл вничью. С 50 очками команда возглавляет турнирную таблицу. «Аталанта» с 25 баллами идет седьмой.

Роналду забил 12-й мяч в 18 матчах турнира. Также на его счету шесть результативных передач. Впервые с 2013 года он отличился, выйдя на замену.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!