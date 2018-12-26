Россия попросила Запад урезонить Украину

Россия попросила Запад найти способ урезонить власти Украины. Такое заявление сделали в российском МИД в среду, 26 декабря, передает РИА Новости.

«Западных кураторов Киева» призвали повлиять на украинские власти, чтобы те «отказались от опрометчивого шага, который может привести к новой эскалации конфликта в Керченском проливе».

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24 декабря официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова заявила, что Киев уже не скрывает своих агрессивных намерений.

Такие слова последовали за высказыванием секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о новом проходе украинских кораблей через Керченский пролив. В Москве сообщили, что его слова могут быть расценены как признание в подготовке очередной провокации.

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября. Пограничное управление ФСБ России задержало три корабля Военно-морских сил Украины, которые незаконно пересекли российскую границу, не отреагировали на требование остановиться и начали опасное маневрирование. 24 украинских моряка, находившихся на борту судов, были арестованы на два месяца. Также было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы.

В Киеве задержание кораблей сочли «актом военной агрессии». Президент страны Петр Порошенко ввел в некоторых областях государства военное положение, а также установил ограничения на въезд в страну для российских граждан. Москва назвала действия украинской стороны провокацией.

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