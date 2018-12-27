Покупатель-расист довел до слез продавщицу-арабку

Американец, пришедший за покупками в универмаг Macy's в Далласе, штат Техас, унизил продавщицу, которая говорила по-арабски с другой сотрудницей магазина. Об этом сообщает Daily Mail.

Покупатель-расист потребовал от продавщиц говорить по-английски или «убираться туда, откуда они приехали». Одна из оскорбленных им сотрудниц расплакалась. Когда другие покупатели поддержали арабских продавщиц и сделали замечание расисту, он заявил им, чтобы они тоже убирались из магазина: «Все вы арабы и демократы. Возвращайтесь туда, откуда пришли... Сколько арабов прибежало из леса?»

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Один из покупателей, ставших свидетелями инцидента, записал происходящее на видео и выложил в интернет, где ролик быстро стал вирусным. Однако никто из участников конфликта в полицию не обратился.

Ранее в декабре пользователи Twitter обвинили итальянский модный дом Prada в расизме за коллекцию одежды с фантастическими персонажами Otto и Toto. Пользователям показалось, что персонажи похожи на чернокожих. «Prada не терпит расизма. Pradamalia — это вымышленные герои, представляющие творческую задумку Prada. Это воображаемые существа, которые не имеют какого-либо отношения к реальному миру и, разумеется, к темнокожим людям», — ответили на обвинение представители компании в ее официальном Twitter-аккаунте.

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