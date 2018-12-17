Составлен список самой провокационной одежды года

Бьюти-эксперты составили список самой противоречивой одежды 2018 года. Рейтинг представлен на сайте издания Fox News.

На первой строчке оказался свитер американского бренда одежды Revolve с надписью «Полнота — это не красота, это оправдание», который подвергся критике в социальной сети Twitter. На второй — клетчатая мини-юбка испанского бренда Zara, которую пользователи сети сравнили с традиционной одеждой индийцев. В результате компанию обвинили в присвоении культурных ценностей.

На третье место эксперты поставили синюю футболку Amazon с принтом «Рабство — двигатель прогресса», на четвертое — чокер на шею ASOS в виде ремня, который пользователи Twitter назвали «отвратительным» и напоминающим о суициде. Далее расположилась зеленая толстовка из интернет-магазина H&M с надписью «Самая классная обезьяна в джунглях», представленная на чернокожем мальчике.

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Также в список самых провокационных вещей попали: футболка «Веган» американского бренда Topshop с принтом рецепта, содержащего яйца и масло, пижама Boohoo с надписью «Навязчивое рождественское расстройство», а также поддерживающая импичмент президента США Дональда Трампа футболка «Импич 45» Walmart и пижама австралийского дизайнера Peter Alexander «Мальчики будут мальчиками» .

Ранее в декабре британский ресурс Who What Wear перечислил модные тренды, которые будут особенно популярны в 2019 году. В список самой востребованной одежды вошли облегающие шорты-велосипедки, топы с американской проймой, платья в цветочек в винтажном стиле, а также яркие вещи с эффектом «варенки».

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