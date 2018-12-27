Культовый японский мультфильм снова вышел в прокат спустя 17 лет

Анимационный фильм японского режиссера Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками» снова вышел в прокат. Картину покажут в Москве, Санкт-Петербурге и крупных российских городах. Информация о ней появилась на сайтах по продаже билетов. Трейлер опубликовала кинокомпания «Пионер» на своем YouTube-канале.

Ленту, снятую на студии Ghibli, отреставрировали. Картина выйдет в двух форматах: на японском с русскими субтитрами и в новом дубляже.

«Тихиро с мамой и папой переезжают в новый дом. Заблудившись по дороге, они оказываются в странном пустынном городе, где их ждет великолепный пир. Родители с жадностью набрасываются на еду и к ужасу девочки превращаются в свиней, став пленниками злой колдуньи Юбабы. Теперь, оказавшись одна среди волшебных существ и загадочных видений, Тихиро должна придумать, как избавить своих родителей от чар коварной старухи», — говорится в аннотации к мультфильму.

«Унесенные призраками» вышли в 2001 году. Картина завоевала «Оскар» как лучший анимационный фильм, а также удостоилась множества других престижных международных кинонаград. В японском прокате лента стала самой кассовой в истории.

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