Трамп неожиданно слетал в Ирак и нашел применение американским войскам

Президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей совершили необъявленный визит в Ирак. Об этом американский лидер написал в Twitter и выложил ролик по итогам поездки.

«Мы с Меланьей удостоились чести посетить наши невероятные войска на авиабазе Аль-Асад в Ираке. Боже, благослови США!» — написал он под видео.

Общаясь с журналистами, Трамп подчеркнул, что не собирается выводить армию из Ирака. Вместо этого он намерен использовать военную базу в республике для подготовки операций в Сирии и борьбы с «Исламским государством» (запрещено в России), передает The New York Times.

Как отмечает Associated Press, это шестой визит президента США в Ирак. До Трампа республику посещали предыдущие главы государства Барак Обама и Джордж Буш-младший.

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