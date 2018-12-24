Трамп объяснил свое «неуважение» к союзникам

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему его обвиняют в неуважении к союзникам. Об этом он написал в своем Twitter.

«Сенаторы, которые думают, что мне не нравится или я не ценю партнерства с другими странами, ошибаются, Я ЦЕНЮ», — заявил Трамп.

Американский лидер отметил, что ему не нравится ситуация, в которой Вашингтон «постоянно поддерживает вооруженные силы ОЧЕНЬ богатых государств по всему миру», а те в свою очередь пользуются Соединенными Штатами и деньгами их налогоплательщиков. «Генерал [Джеймс] Мэттис не видел этой проблемы. Я ВИЖУ, и ее устраняют!» — написал Трамп в своем микроблоге.

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Он также вспомнил, как во время президентства его предшественника — Барака Обамы — «самолеты с 1,8 миллиарда долларов НАЛИЧНЫМИ были отправлены в Иран в качестве поддержки ядерной программы (сейчас приостановленной)».

21 декабря перед уходом в отставку глава Пентагона Джеймс Мэттис в письме предупредил Трампа о том, что ему нужно более уважительно относиться к союзникам Вашингтона. Глава Пентагона отметил, что США должны сделать все возможное, чтобы продвигать мировой порядок, который является неотъемлемой частью безопасности, процветания и сохранения ценностей американского народа. О решении Мэттиса уйти в отставку стало известно 21 декабря.

Отношения США и их союзников в Европе стали более напряженными с приходом к власти Трампа в 2017 году. В начале июля 2018 года президент США припугнул Великобританию, заявив, что если Лондон не увеличит военные расходы, то главным партнером Вашингтона в Североатлантическом альянсе может стать Франция.

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