Американцы испугались российского оружия

Испытания боевого блока ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард» доказывают, что российское оружие представляет вполне реальную угрозу. Об этом сообщает американское издание The National Interest.

По словам главы стратегического командования США Джона Хайтена, у страны на данный момент нет никакой защиты против российского оружия. Отмечается, что даже при 50-процентной вероятности перехвата оно представляет смертельную угрозу. Издание добавляет, что развертывание «Авангарда» в 2019 году поможет России быть впереди США и Китая в гонке гиперзвуковых вооружений.

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Однако Washington Examiner отмечает, что, несмотря на превосходство российской системы, она уступает американскому оружию в точности систем наведения на цель, а также логистике и ударным возможностям. По мнению издания, США одержат победу над Россией в ядерной войне, даже в случае «ужасающих» потерь.

Испытательный пуск «Авангарда» был проведен 26 декабря по приказу президента России Владимира Путина. Во время них боевой блок ракетного комплекса набрал скорость около 27 Махов. По словам вице-премьера Юрия Борисова, «на этих скоростях ни одна противоракета его не может сбить».

О гиперзвуковом российском оружии Владимир Путин рассказал в марте в послании Федеральному собранию. По словам главы государства, крылатый боевой блок комплекса способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука, «он идет к цели как метеорит, как огненный шар, температура на поверхности изделия — 1600-2000 градусов по Цельсию», а «крылатый блок при этом надежно управляется».

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