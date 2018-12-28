Кроссовки Nike подешевеют

Генеральный директор бренда спортивной одежды Nike Марк Паркер пообещал сделать цены на продукцию компании демократичнее. Об этом пишет Hypebae.

По его словам, во втором квартале 2018 года прибыль компании на 10 процентов превысила ожидаемый результат благодаря активному интернет-маркетингу. Именно это позволит фирме понизить стоимость товаров.

Паркер также отметил, что в будущем году Nike сфокусируется на создании «дешевых» версий популярных кроссовок и производстве новых моделей, которые будут доступны по более низким ценам.

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Кроме того, СЕО планирует запустить линейку мужской одежды для занятий йогой и внедрить в обувь RFID-метки (Radio Frequency Identification — технология автоматической идентификации объектов посредством радиосигнала — прим. «Ленты.ру») для коллекционеров.

Ранее в декабре Марк Паркер назвал цену и приблизительное время выпуска самозашнуровывающихся кроссовок. Он сообщил, что баскетбольные кроссовки HyperAdapt будут продаваться по 350 долларов и станут важным технологическим прорывом для компании.

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