Новогодний скетч Comedy Club про Путина пропал из соцсетей

Новогодний ролик Comedy Club про президента России Владимира Путина удалили из соцсетей. На это в Twitter обратил внимание журналист Илья Шепелин.

На видео отец рассказывает сыну сказку на ночь. По сюжету, президент, проезжая ночью по трассе Барнаул-Красноярск, спас котенка. Животное боялось перебежать дорогу, чтобы добраться к своей матери, но все же решилось. В это время машина президента летела по дороге с огромной скоростью. За секунду до наезда она остановилась. Котенок остался жив и встретил новый год с матерью. Президент взял его на руки и потребовал налить воссоединившейся семье молока.

«Об этом маленьком чуде никто бы не узнал, если бы совершенно случайно на трассе Барнаул-Красноярск в три часа ночи не оказалась бы вся съемочная группа Первого канала, ВГТРК, Russia Today, "Вести 24", "Вести 365 ","Сегоднячко" на НТВ, "Вчерашнечно" на ТВЦ, телеканал "ТВ-3" мистический, телеканал "Дождь" пессимистический, Владимир Соловьев, Дмитрий Киселев, Ирада Зейналова с микрофоном в руке. И даже Нагиев замечен в толпе», — говорит голос за кадром, пока камера отдаляется и демонстрирует, как много людей было задействовано в постановке.

24 декабря RTVi писал, что видео впервые появилось на странице оппозиционера из Красноярска Владимира Перекотия в Facebook. В настоящее время ролик на его странице отсутствует. Ролик также начали удалять из «ВКонтакте».

В пресс-службе Comedy Club Production на просьбу «Лента.ру» оперативно прокомментировать удаление ролика не ответили.

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