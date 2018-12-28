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Нового организатора банкета Путина заподозрили в связях с Пригожиным

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Учредитель компании «МСК» Данил Аксютин

Компания «МСК», которая получила право на проведение президентского новогоднего банкета, может быть связана с бизнесменом Евгением Пригожиным. Об этом сообщает «Би-би-си».

По информации издания, для восстановления пароля к электронной почте, которая указана в контрактах с управделами президента, резервными являются адреса, зарегистрированные в домене concord-moscow.ru. Сайт принадлежит компании «Конкорд М» и ведет на страницу компании «Конкорд Кейтеринг», которыми владеет Пригожин.

Кроме того, журналисты позвонили по телефону, на который может быть зарегистрирована почта «МСК». Этот же номер указан в качестве контактного у «Конкорд Кейтеринг». По телефону подтвердили, что номер принадлежит обеим компаниям одновременно, однако уточнили, что «Конкорд» не организовывал президентский прием.

Как отмечает «Би-би-си», после их запросов в компании правила восстановления пароля к почте изменили. На вопрос о резервных адресах почты «МСК», принадлежащих «Конкорду», представитель компании ответил, что Пригожин «не может знать об этом, поскольку не знает компании “МСК”».

«Конкорд М» Пригожина становился единственным поставщиком новогодних приемов главы государства с 2014 по 2017 год. Стоимость каждого из этих контрактов составляла от 13,5 миллиона до 16,7 миллиона рублей. Кроме того, в 2013-2017 годах УДП заключило с «Конкорд М» 110 других контрактов на сумму около 219 миллионов рублей. Еще 66 контрактов на 140 миллионов рублей компания получила от ФГБУ «Комбинат питания "Кремлевский"». Однако в этом году компания лишилась контракта на обслуживание новогоднего приема президента.

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Предыстория: Предполагаемый хозяин ЧВК Вагнера остался без контракта на банкет Путина
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