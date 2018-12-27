Предполагаемый хозяин ЧВК Вагнера остался без контракта на банкет Путина

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Компания «Конкорд М», которая принадлежит бизнесмену Евгению Пригожину, впервые за пять лет лишилась контракта на обслуживание новогоднего приема президента России. Об этом в четверг, 27 декабря, сообщает РБК.

Как следует из размещенного на сайте госзакупок договора, в 2018 году право на проведение президентского банкета досталось компании «МСК». Стоимость контракта, заказчиком которого выступило Управление делами президента (УДП), составила 13,1 миллиона рублей.

Отмечается, что это уже третий госконтракт, который получила МСК за время своей работы. До этого компания по заказу УДП обслуживала мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества, которое прошло 7 декабря в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Тогда услуги МСК оценили в 2,5 миллиона рублей. 16 октября компания также заключила контракт на 20 миллионов рублей с ФГБУ «Комбинат питания "Кремлевский"», который предусматривал обслуживание протокольных приемов в 2018 году.

По данным РБК, МСК была зарегистрирована 3 мая текущего года с уставным капиталом 30 тысяч рублей по массовому адресу, где, помимо нее, зарегистрированы еще 80 юридических лиц. Известно, что учредитель компании Данил Аксютин ранее бизнесом не занимался, а упоминаний о деятельности МСК в открытых источниках, за исключением контрактов с УДП, нет.

«Конкорд М» Пригожина становился единственным поставщиком новогодних приемов главы государства с 2014 по 2017 год. Стоимость каждого из этих контрактов составляла от 13,5 миллиона до 16,7 миллиона рублей. Кроме того, в 2013-2017 годах УДП заключило с «Конкорд М» 110 других контрактов на сумму около 219 миллионов рублей. Еще 66 контрактов на 140 миллионов рублей компания получила от ФГБУ «Комбинат питания "Кремлевский"».

Евгения Пригожина в СМИ неофициально называют владельцем частной военной компании Вагнера. Сообщалось, что предприниматель предоставляет услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки. В частности, его подозревают в организации предвыборных кампаний при помощи наемников и политических экспертов в обмен на право на добычу полезных ископаемых. Пригожин, в свою очередь, это отрицает.

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