Умер Амос Оз

Израильский писатель Амос Оз скончался от рака в возрасте 79 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственное радио Израиля «Кан».

Выходец из семьи эмигрантов-сионистов из Восточной Европы, Амос Оз принимал участие в Шестидневной войне и в войне Судного дня. С 1967 года Оз опубликовал множество статей и эссе об арабо-израильском конфликте.

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Произведения Оза изданы на 38 языках мира. Его роман «Мой Михаэль» (1968) включен Международной ассоциацией издателей в список ста лучших романов XX века. В 1997 году президент Франции Жак Ширак наградил Оза орденом Почетного легиона. С 1991 года — Амос Оз действительный член Академии языка иврит. В 2009 году Оз считался основным претендентом на Нобелевскую премию по литературе, но в итоге ее получила немецкая писательница Герта Мюллер.

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В 2018 году стал лауреатом российской премии «Ясная поляна» в номинации «Иностранная литература».