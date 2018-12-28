Падение фрагментов ракеты «Союз» в Якутии попало на видео

Фрагменты ракеты «Союз-2.1а», которая стартовала с космодрома Восточный рано утром 27 декабря, упали в 80-100 километрах от села Югюлятцы в Якутии. Снятую очевидцами видеозапись падения опубликовало издание «Ясиа».

На кадрах отделяющиеся части ракеты хорошо видны на фоне неба, слышны громкие хлопки.

Специалисты Роскосмоса и регионального министерства экологии взяли пробы снега с предположительных мест падений фрагментов. Обломки будут собраны в конце весны, когда сойдет снег.

Ракета «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» должна вывести на орбиту два российских спутника «Канопус-В» №5 и №6 и несколько иностранных аппаратов.

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