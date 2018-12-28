Украинцев напугали картофельным пюре

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун предложила гражданам заменить картофельное пюре тыквой или горошком на Новый год. Свои советы она опубликовала в Facebook.

Картофельное пюре — традиционное блюдо праздничного стола на Украине. Супрун объяснила, что в сочетании с молоком или сметаной этот продукт вызывает тяжесть в желудке, хотя сам по себе он не вреден.

Также в качестве альтернативы политик порекомендовала запеченные или тушеные сельдерей, морковь и пастернак. По ее словам, эти продукты низкокалорийны и легки в приготовлении.

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Лучшими десертами, по мнению Супрун, станут сырники, ягодное желе, банановый мусс, домашнее имбирное печенье или печеные яблоки.

Ужин она посоветовала запивать водой или травяным чаем, а от алкоголя в праздники — отказаться.

В декабре «Роскачество» научило россиян выбирать самые лучшие продукты для салата оливье. Так, выбирая картофель, предпочтение следует отдавать сухим цельным клубням округлой формы и диаметром от 40 до 80 миллиметров. Кожура должна быть желтой и неокрепшей.

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