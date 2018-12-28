Россиянина под пытками заставили отказаться от жалоб на пытки

Томский активист «Левого блока» Максим Шульгин заявил о новых пытках, после которых ему пришлось отказаться от показаний против сотрудников ФСБ. Об этом пишет Telegram-канал «Правозащита Открытки» в пятницу, 28 декабря.

Активиста задержали 27 декабря и обманом доставили в местное управление Следственного комитета.

«Люди в масках натянули Шульгину шапку на голову, закрыв глаза, привезли в неизвестное здание. Они связали его скотчем, начали душить. Шульгин расслышал крики: "Я из-за тебя, сука, сидеть в тюрьме не хочу", "У нас, козлина, дети есть, как им без отцов жить", "Ты вообще понял, с кем связался, кто ты и кто мы". Вместе с этим Шульгину угрожали, что такая же участь постигнет его знакомых, друзей и свидетелей по делу, а также угрожали убийством самому Шульгину», — говорится в сообщении.

После этого активисту дали подписать объяснительную о том, что при задержании в апреле сотрудники ФСБ не совершали с ним противоправных действий, затем его отпустили.

27 декабря следователь военно-следственного отдела по Юргинскому гарнизону должен был принять решение о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников ФСБ, которые причинили здоровью Шульгина вред средней тяжести при задержании в апреле, отмечает Telegram-канал. Днем ранее, 26 декабря, на активиста выходили подозреваемые и уговаривали его забрать заявление, угрожая насилием и обещая денежную компенсацию.

Весной Шульгина задержали в связи с обвинениями в экстремизме из-за публикации песен о полицейских во «ВКонтакте». В служебном автомобиле правоохранителей от обогревателя он получил ожоги первой и второй степени на правой руке, уточняет «Медиазона».

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