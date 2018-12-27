Началось расследование пыток в российской колонии

Следственный отдел по городу Угличу управления Следственного комитета по Ярославской области возбудил дело по факту систематических избиений и пыток заключенных колонии №3 в Угличе. Пострадавшими по делу в настоящее время признаны 25 человек, сообщает фонд «Общественный вердикт» со ссылкой на адвоката Ирину Бирюкову.

Правозащитники привели истории четырех осужденных, пожаловавшихся на насилие со стороны тюремщиков. Александр Кочергин рассказал, что 24 октября от него требовали отдать телефон, раздели догола, заставили приседать, а потом избили. После этого его переодели в робу ШИЗОи посадили в неотапливаемый «стакан», при этом на улице было минус восемь градусов,. В итоге Кочергин сильно замерз.

По словам Нурали Нурова, его систематически били по разным поводам последние 2,5 года и угрожали, если он будет жаловаться. Михаил Фадеев несколько раз подвергался избиениям, Рафаэля Мифтахова угрозами принуждали написать заявление о возбуждении уголовного дела на осужденного, который жаловался в прокуратуру на пытки. Он утверждает, что он был не единственным, кого заставляли писать доносы на сокамерников.

1 ноября «Общественный вердикт» сообщил о пожаловавшихся на пытки в ИК-3 в Угличе. Через три недели на жалобы отреагировали следователи. Тогда же несколько бывших заключенных этой колонии рассказали, что в учреждении есть специальная комната для пыток и назвали конкретные имена причастных к преступлению.

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