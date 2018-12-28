Американский самолет-разведчик полетал у российских баз в Сирии

Противолодочный самолет Военно-воздушных сил США Boeing P-8A Poseidon («Посейдон») пролетел над акваторией Средиземного моря. Об этом сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar в своем Twitter-аккаунте.

Самолет вылетел с авиабазы НАТО Сигонелла на итальянском острове Сицилия и затем провел разведку рядом с побережьем Ливана и Сирии. К берегу он приближался примерно на 30 километров.

Как отмечает «Интерфакс», полет длился около часа. Агентство подчеркивает, что в этом районе российские военные корабли должны проводить учебные стрельбы. Кроме того, на побережье находятся российская авиабаза Хмеймим и базы материально технического обеспечения российского Военно-морского флота в порту Тартус.

В ноябре Boeing P-8A Poseidon ВМС США провел разведывательный полет в районе Керченского пролива и Крымского полуострова.

Самолет предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника в районах патрулирования, разведки, участия в противокорабельных и спасательных операциях в прибрежных районах и в открытом море.

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