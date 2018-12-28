Рабинович вернет украинцам награбленное олигархами

Украине необходимо национализировать предприятия, приватизированные в 1990-е годы, и вернуть в госсобственность нефтегазовую сферу. Об этом сообщил народный депутат Вадим Рабинович в интервью каналу «112 Украина». Запись эфира доступна на YouTube.

Политик сказал, что его партия «Оппозиционная платформа — За життя» вернет народу то, что разграбили олигархи. «Нужно просто вернуть в собственность государства все, что они раньше приватизировали. Я им говорю: "Послушай, закончилось ваше время". Вот такая борьба должна быть», — заявил депутат, отметив, что «просто ходить за олигархом с автоматом» — глупо.

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Президентские выборы Рабинович назвал борьбой между ставленниками олигархов. «Вот сейчас если взять шесть кандидатов в президенты — за пятью из них маячит какой-то олигарх. Все, что происходит — это борьба одного олигарха с другим устами купленного политика», — считает депутат.

Ранее Рабинович заявлял, что отказывается участвовать в выборах президента Украины из-за религиозных соображений.

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