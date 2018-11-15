Рабинович таки отказался выдвигаться в президенты Украины

Народный депутат Украины, лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович отказался от участия в выборах президента Украины из-за религиозных соображений. Об этом он заявил во время пресс-конференции, трансляцию вел телеканал NewsOne.

Парламентарий напомнил, что сейчас в стране происходит раскол православия, и высказал мнение, что президент должен быть арбитром в церковных вопросах. «Я долго думал эту ночь, и мне кажется, что я как человек, исповедующий иудаизм, не могу и не имею морального права быть арбитром в вопросах православия, что является безусловной обязанностью будущего президента. Поэтому я, к глубокому сожалению, хочу вам сказать, что я снимаю свою кандидатуру, я не буду баллотироваться на пост президента и обращусь сегодня к нашему [партийному] совету, чтобы немедленно была выдвинута новая кандидатура», — сообщил Рабинович.

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Он добавил, что возглавит список партии на выборах в Верховную Раду, которая вместе с «Оппозиционным блоком» объявила о создании «Оппозиционной платформы — За жизнь». Лидеры партий Рабинович и Юрий Бойко заявили, что объединят усилия для участия в президентских и парламентских выборах.

Очередные президентские выборы пройдут на Украине в марте 2019 года, парламентские — в октябре 2019-го.

13 ноября были опубликованы результаты совместного соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, Центром Разумкова и социологической группой «Рейтинг». Согласно ему, за Рабиновича были готовы проголосовать 3,7 процента украинцев, за Бойко — 8,7 процента.

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