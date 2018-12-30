Найдена связь между бывшим офицером ГРУ и советником кампании Трампа

Бывший офицер ГРУ Виктор Бояркин, попавший под санкции США в декабре 2018 года, мог быть связным между руководителем предвыборной кампании нынешнего президента США Дональда Трампа Полом Манафортом и российским бизнесменом Олегом Дерипаской. Расследование на эту тему выпустил журнал Time.

По сведениям издания, во время президентской кампании 2016 года Бояркин взаимодействовал с Манафортом от имени Дерипаски. Осенью 2018 года, пишет Time, Бояркин дал интервью, в котором подтвердил эту информацию. Бывший офицер ГРУ рассказал, что Манафорт задолжал им большую сумму денег и Бояркин «предлагал способы вернуть их».

Издание поясняет, что к началу президентской гонки Манафорт имел многомиллионные долги из-за покупки роскошной недвижимости, одежды, автомобилей и антиквариата. Со ссылкой на судебные материалы Time пишет, что в то же время политтехнолог оказался в большом долгу перед Дерипаской из-за неудачных сделок, в том числе на Украине. Бояркин попытался надавить на Манафорта, но он и его партнер «просто исчезли» с 19 миллионами долларов Дерипаски.

В апреле 2016 года Манафорт стал бесплатно поддерживать президентскую кампанию Трампа как советник. Всю информацию, которую он получал, политтехнолог передавал «своему давнему покровителю» в Москве, утверждает журнал.

Издание пишет, что Манафорт и Бояркин познакомились еще в 2006 году, когда они оба якобы по просьбе Дерипаски участвовали в финансировании некой партии в Черногории. В эту страну российский бизнесмен вложил крупную сумму денег и получил контроль над крупнейшим алюминиевым заводом.

Официально США ввели санкции против Дерипаски и Бояркина в декабре 2018 года потому, что они «участвовали в оказании российской финансовой поддержки черногорской политической партии в преддверии выборов в Черногории в 2016 году», указывает журнал.

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