Умерла звезда британских комедий

Британская актриса Джун Уитфилд скончалась на 94-м году жизни, сообщил ее агент газете The Guardian.

По его словам, это произошло в ночь на субботу, 29 декабря. Уитфилд «мирно ушла из жизни», сказал агент.

Представитель BBC Comedy подчеркнул, что Уитфилд была «Полярной звездой британской комедии».

Уитфрид родилась 11 ноября 1925 года в Южном Лондоне. Начала карьеру на радио в 1940-х после окончания Королевской академии драматического искусства. Получила популярность после главной роли в ситкоме «Терри и Джун», который шел на телеэкранах с 1979 по 1989 год.

Сыграла также в сериале «Красиво жить не запретишь», который шел до 2012 года, появлялась на экранах в сериалах «Доктор Кто», «Шоу Бенни Хилла» и «Мисс Марпл».