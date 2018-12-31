Футболист влетел в ворота и сломал штангу

Защитник австралийского клуба «Перт Глори» Томислав Мрчела сломал штангу во время матча против «Сентрал Кост Маринерс». Фотография опубликована в Twitter-аккаунте команды.
В первом тайме игрок после подачи со штрафного мощно пробил головой и забил гол, но по инерции влетел в ворота. Из-за слишком сильного натяжения сетки штанга сломалась. После этого встреча была остановлена, а ворота пришлось заменить.
При этом гол Мрчелы засчитан не был — игрок в момент удара оказался в положении вне игры. Однако «Перт Глори» все равно одержал разгромную победу — 4:1.
Защитник проводил девятый матч в составе австралийской команды. До этого он играл в Южной Корее.
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