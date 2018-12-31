Самолет Путина заметили на пути в Магнитогорск

Самолет президента России Владимира Путина направляется в Магнитогорск, где после взрыва газа обрушился подъезд многоэтажного дома. Об этом свидетельствуют данные портала radarbox24.

Спецборт вылетел из московского аэропорта Внуково.

О прибытии президента также сообщает портал 74.ru cо ссылкой на работников городской больницы, куда привезли пострадавших. Там информацию получили от министра здравоохранения Вероники Скворцовой, которая уже находится в Магнитогорске и посетила жильцов дома.

По данным РИА Новости, министр провела с региональными врачами консилиум по каждому из 16 пострадавших.

Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Магнитогорске 31 декабря примерно в 06:00 по местному времени (04:00 мск). Как уточняет РИА Новости, судьба 35 человек остается неизвестной, четверо погибли.

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