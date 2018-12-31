Появилось видео допроса задержанного за убийство директора Burger King

Следственный комитет России опубликовал на своем YouTube-канале видео допроса мужчины, задержанного по подозрению в убийстве директора Burger King Ирины Ахматовой.

На видео подозреваемый подтверждает, что задержан за убийство женщины, а также признает свою вину в преступлении. Свои действия он объяснил тем, что пытался ее ограбить.

Мужчину задержали 30 декабря во Владимирской области в районе города Гороховец при попытке побега в Нижний Новгород. После задержания подозреваемый и помогавший ему прятаться во Владимирской области приятель были доставлены в Москву и дали показания.

Как стало известно, мужчина заранее спланировал убийство: он создал несколько фальшивых аккаунтов на сервисе поиска попутчиков, в том числе от лица женщин, и забронировал все места в машине Ирины Ахматовой. Сразу после совершенного убийства душегуб (его имя Виталий) выбросил тело в лесополосе и на автомобиле поехал в Ярославль, сообщил источник «Ленты.ру». Он предполагал продать автомобиль на запчасти, но, узнав про начавшийся розыск, бросил его в городе.

Об исчезновении Ахматовой стало известно утром 26 декабря. Женщина пропала во время поездки на своей машине из Москвы в Тулу. Позднее машина женщины была найдена около одного из торговых центров в Ярославле. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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