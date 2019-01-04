Пять человек погибли во время прохождения квеста

В польском Кошалине при прохождении квеста погибли пять человек. Об этом сообщает Polskie Radio.

Как стало известно, около 17:00 по местному времени в комнате для прохождения квеста произошел пожар. Все погибшие — женщины, трое из них несовершеннолетние. Их личности устанавливаются. Один мужчина получил сильные ожоги.

По словам пресс-секретаря местной пожарной охраны капитана Томаша Кубяка, пока что причины пожара не установлены, на данный момент он потушен. Он также сообщил, что на место пожара были направлены четыре пожарных расчета. Однако к моменту прибытия пожарных огонь охватил весь первый этаж здания.

В декабре 2017 года аниматор случайно ранил участника квеста циркулярной пилой в Краснодаре. По неосторожности он задел инструментом руку бежавшего последним молодого человека, затронув кость. Пострадавшего госпитализировали.

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