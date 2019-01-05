В пригороде Лос-Анджелеса расстреляли посетителей боулинг-клуба

В боулинг-клубе Gable House Bowl в американском городе Торранс (штат Калифорния) произошла стрельба. Сообщение об этом появилось в Twitter-аккаунте полиции города.

Стражи порядка заявили, что жертвами инцидента стали несколько человек. В полиции призвали находящихся в городе держаться подальше от места происшествия.

Со свидетелями инцидента удалось связаться газете The Los Angeles Times. Один из них сообщил, что слышал «около четырех» выстрелов, а жертвами, по его словам, стали два человека. Стрельбе предшествовала «большая драка».

«Была драка, а затем мы услышали девять выстрелов», — рассказал другой свидетель.

Полиция не раскрывает данные о количестве пострадавших.

Торранс — пригород Лос-Анджелеса, расположенный в 32 километрах от крупнейшего города Калифорнии.

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