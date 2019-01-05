Украине предрекли прекращение железнодорожного сообщения с Россией

Полное прекращение железнодорожного сообщения с Россией неизбежно. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире телеканала ZIK.

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Омелян отметил, что пока что этот вопрос окончательно не решен. Однако, по его мнению, украинцы стали намного реже ездить железнодорожным транспортом в Россию. Поэтому оно прекратится «так или иначе»: по решению правительства или из-за малого количества пассажиров.

В августе 2018 года украинский железнодорожный оператор «Укрзализныця» уже заявлял о том, что готов прекратить сообщение с Россией, если власти страны примут подобное решение. Тогда в компании также заявили, что с каждым годом число пассажиров, следующих с Украины в Россию, сокращается.

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