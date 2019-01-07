У Трампа возникли трудности с поиском нового главы Пентагона

Президент США Дональд Трамп столкнулся с трудностями при поиске нового главы Пентагона. Два человека отказались занять эту должность после отставки Джеймса Мэттиса, сообщает Politico.

По данным издания, глава государства предлагал занять кресло руководителя военного ведомства бывшему сенатору-республиканцу от Аризоны Джону Кайлу и отставному генералу Джеку Кину, который часто консультирует Трампа. Последнего уже рекомендовали на этот пост в 2016 году, но тогда он тоже отказался.

Оба не пожелали давать комментарии.

Ранее сообщалось, что исполняющим обязанности главы Пентагона временно назначен первый заместитель министра обороны США Патрик Шанахан.

21 декабря стало известно, что занимавший пост главы Пентагона Джеймс Мэттис принял решение покинуть должность. Это связано с возникшими у него разногласиями с президентом, следует из письма чиновника к главе государства.

Джеймс Мэттис возглавил Пентагон 20 января 2017 года. До этого он служил в корпусе морской пехоты США, принимал участие в военных действиях в Афганистане и Ираке. Также Мэттис заведовал модернизацией в вооруженных силах НАТО и возглавлял Центральное командование вооруженных сил США, в ведении которого находятся операции в регионах Среднего Востока, Восточной Африки и Центральной Азии.

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