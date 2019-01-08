Определена самая дорогая компания в мире

Amazon возглавила рейтинг самых дорогих компаний в мире. Она обогнала Microsoft, которая оказалась на второй строчке. Об этом во вторник, 8 января, сообщает Bloomberg.

Рыночная капитализация Amazon составила 797 миллиардов долларов, а Microsoft — 789. Акции первой компании выросли на 3,4 процента, а второй — на 0,1 процента.

На третьем месте расположился холдинг Alphabet — в него входит Google с рыночной стоимостью 745 миллиардов долларов. За ним следует Apple с 702 миллиардами.

В феврале 2018 года первые три строчки рейтинга заняли Amazon, Apple и Google. Компания Microsoft тогда вошла в десятку самых дорогих брендов.

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