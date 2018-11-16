Депутаты захотели декоммунизировать Amazon

Группа депутатов Европарламента потребовала от компании Amazon прекратить продажу в сети товаров с советской символикой. Об этом сообщил евродепутат от Литвы Антанас Гуога, передает ТАСС.

По его словам, обращение подписали 27 парламентариев из 13 стран. Они считают, что одежда и сувениры с серпом и молотом — символы тоталитарного режима, а их продажа «демонстрирует недостаток сочувствия и понимания к миллионам граждан Европы, которые тоже являются клиентами Amazon».

«Нельзя допускать, чтобы в обществе свободных людей, каким является Евросоюз, прославлялись символы, которые для миллионов значили оккупацию, страдания и убийства», — заявил Гуога. Он понадеялся, что компания остановит торговлю такими товарами «во имя ценностей демократии и свободы народов Европы».

Депутат также обратился за разъяснением в Еврокомиссию. Он хочет узнать о мерах, которые она предпринимает, чтобы запретить символы тоталитарных режимов в ЕС.

В сентябре представители Литвы, Эстонии и Латвии потребовали от интернет-магазина Walmart удалить продукцию с символикой СССР.

В Литве законом запрещено публично демонстрировать советскую символику. В стране также предлагают запретить распространение и использование георгиевской ленты.

В 2017 году президент Польши также подписал новую редакцию закона о декоммунизации, предусматривающую демонтаж советских памятников по всей стране, включая бюсты и памятные таблички.

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