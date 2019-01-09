Россию причислили к «внешним вызовам» для Евросоюза

Заместитель председателя Европейской комиссии Юрки Катайнен причислил Россию, США и Китай к внешним вызовам для Евросоюза. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы (...) противостоим внешним факторам. Например, России. В частности, из-за Украины. Или когда речь идет о вмешательстве в наши демократические процессы. Это создает проблемы. Мы должны быть готовы давать отпор таким попыткам вмешательства», — заявил Катайнен на пресс-конференции по итогам первого в новом году заседания Еврокомиссии в Брюсселе.

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К внутренним вызовам для блока он отнес создание новых рабочих мест и конструирование будущего Евросоюза. Кроме того, подчеркнул замглавы Еврокомиссии, в некоторых странах ЕС «есть серьезные проблемы» с уважением принципов правового государства. По его мнению, к таким странам можно отнести Польшу, Венгрию и Румынию, которая с 1 января 2019 года занимает пост страны-председателя Совета ЕС.

«Европа зиждется на таких основополагающих ценностях, как правовое государство, права человека, человеческое достоинство, свобода прессы, свобода выражения. И когда эти ценности попираются, это всегда становится главным вызовом», — заключил Катайнен.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявлял, что сомневается в готовности румынского правительства к председательству в Совете ЕС. Государства Евросоюза становятся председателями Совета ЕС сроком на полгода. Румыния вошла в состав блока в 2007 году одновременно с Болгарией.

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