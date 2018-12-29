В ЕС усомнились в румынах

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что сомневается в готовности властей Румынии к председательству страны в Совете ЕС, которое должно начаться с 1 января 2019 года. Об этом он сказал в интервью газете Welt.

«Я считаю, что правительство в Бухаресте еще не вполне осознало, что значит председательствовать над странами ЕС. Чтобы действовать на этом посту осмотрительно, требуется готовность прислушиваться к другим и заботиться о своих желаниях в последнюю очередь. По этому поводу у меня есть определенные сомнения», — заявил он.

«Требуется сплоченный фронт у себя дома, чтобы во время председательства в совете поддерживать единство Европы», — подчеркнул глава Еврокомиссии. Он отметил, что технически страна достаточно подготовлена к такой ответственности.

Государства Евросоюза становятся председателями Совета ЕС сроком на полгода.

Румыния вошла в состав блока в 2007 году одновременно с Болгарией.

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