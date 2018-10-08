Румыны проигнорировали референдум о запрете запрещенных однополых браков

Явка на референдуме по изменению конституции Румынии, который позволил бы запретить однополые браки, составила 20,41 процента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное избирательное бюро страны.

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Плебисцит провалился, поскольку для признания его результатов явка должна составлять не менее 30 процентов.

Румынские гомосексуалисты подвергались уголовному преследованию вплоть до 2000 года, когда под давлением Совета Европы и Евросоюза эти связи стали законными. В 2016 году в румынский парламент было внесено предложение прописать в конституции, что «семья — это брак между мужчиной и женщиной». При этом, согласно действующему законодательству, однополые браки в Румынии запрещены.

5 июня Европейский суд постановил, что Румыния должна предоставить вид на жительство американскому мужу местного мужчины. Согласно вердикту, Румыния обязана признать законным брак, заключенный в Бельгии в 2010 году.

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