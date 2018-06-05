Европа улучшила жизнь геям

Европейский суд во вторник, 5 июня, постановил, что Румыния должна предоставить вид на жительство американскому мужу местного жителя, несмотря на то, что в стране однополые браки запрещены. Об этом сообщает Reuters.

Согласно вердикту, Румыния обязана признать законным брак, заключенный в Бельгии в 2010 году. В соответствии с европейским законодательством американца Клэя Хэмилтона (Clai Hamilton) должны считать супругом Адриана Комана (Adrian Coman).

Судьи отметили, что страны-члены ЕС могут сами решать, разрешать ли браки между лицами одного пола или нет. В то же время они указали, что государства не в праве препятствовать свободе проживания граждан Евросоюза, отказывая в виде на жительство их супругам того же пола, в том числе гражданам стран вне объединения.

Суд подтвердил, что геи могут свободно перемещаться по ЕС вместе с семьями. Как отмечается, разбирательство не касалось права стран принимать собственные законы, хотя и звучали призывы принудить государства содружества легализовать однополые браки как одно из основных прав человека.

Как передает Reuters, Коман подал в суд из-за того, что власти Румынии дали его супругу визу всего на три месяца, таким образом ограничив его право на проживание в стране. По законам ЕС, иностранцы, находящиеся в браке с местными гражданами, имеют право на постоянное проживание в странах сообщества.

Европейский суд — высшая инстанция Суда Европейского союза, решения которой не могут быть обжалованы.

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