Геев назвали виновниками ужасного 2017 года

Легализация однополых браков стала одним из событий 2017 года, которые сделали его ужасным для верующих. Об этом заявил глава католической церкви Австралии архиепископ Энтони Фишер, его слова передает The Independent.

«Для людей веры, можно сказать, этот год был annus horribilis (ужасным годом), поскольку наши христианские концепции жизни и любви были оспорены в дискуссиях о браках и эвтаназии, свобода религии в Австралии подвергнута сомнению, а Королевская комиссия нашла ужасающие преступления и их сокрытие в Церкви», — пояснил Фишер.

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Тем не менее, его послание закончилось на оптимистичной ноте: он отметил, что молодежь все больше интересуется католической верой. «История Рождества Христова учит: в темном небе есть звезда, среди страхов и неудач есть свет. Рождество повествует о новой надежде», — резюмировал священник.

Фишер активно выступал против легализации гей-браков в Австралии, однако в 2017-м соответствующий закон все-таки был принят.

15 декабря Королевская комиссия по институциональному ответу на сексуальную эксплуатацию детей выпустила доклад. Он показал, что десятки тысяч детей подверглись насилию со стороны священников и работников религиозных организаций.

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