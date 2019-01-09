Еще один бренд унизил китайцев

Британский производитель люксовой одежды Burberry выпустил «жуткую» рекламную кампанию в преддверии китайского Нового года, который отмечается в стране 5 февраля. Об этом сообщает CNBC.

На снимке в стиле семейного портрета запечатлены восемь бледнолицых моделей разных возрастов на сером фоне и в одежде бренда. Согласно информации на официальном сайте Burberry, рекламная фотография посвящена «воссоединению семей и воспеванию традиций во время фестиваля». Однако ни один из «членов семьи» на этом портрете не улыбается.

В съемке приняли участие известные китайские актрисы Чжао Вэй и Чжоу Дунью. Автор снимка — американский фотограф Итан Джеймс Грин.

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Новогодняя кампания вызвала негативную реакцию у китайцев. Некоторые пользователи китайской платформы Sina Weibo приписали моделям сходство с героями фильма ужасов, а другие решили, что «несчастная семья» отражает экономику Китая.

В ноябре 2018 года крупнейшие китайские онлайн-ретейлеры убрали из своего ассортимента продукцию итальянского модного дома Dolce & Gabbana из-за хамства одного из его основателей, дизайнера Стефано Габбаны. В соцсетях модельер обозвал Китай «страной дерьма», а китайцев — «невежественной грязной вонючей мафией».

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