Пьяные школьники в Южной Корее избили российских рабочих

Полиция Южной Кореи предъявила троим старшеклассникам обвинения в том, что они избили двоих граждан России. Об этом сообщает местный инфопортал News1.

Инцидент произошел утром 1 января в городе Танджин. Двое рабочих из России спросили дорогу у группы подростков, после чего те их избили. Пострадавшим оказали помощь в местной больнице.

Школьники объяснили свои действия тем, что россияне, как им показалось, приставали к их подругам. Полицейским удалось установить, что в момент избиения нападавшие были сильно пьяны.

29 декабря 2018 года сообщалось, что пьяные украинские полицейские избили и ограбили прохожего в городе Кременчуг. 9 ноября того же года СМИ рассказали о группе из троих пьяных трансгендеров и женщины — они избили мужчину в метро Лондона.

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