Пьяные украинские полицейские избили и ограбили прохожего

Четыре пьяных сотрудника патрульной полиции избили и ограбили прохожего в городе Кременчуг Полтавской области Украины. Об этом в субботу, 29 декабря, сообщает агентство УНИАН.

Инцидент произошел вечером 27 декабря. По предварительной информации, полицейские совершили разбойное нападение на мужчину, нанесли ему телесные повреждения, завладели деньгами и материальными ценностями. В субботу четверых стражей правопорядка задержали.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа» и «Разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц».

Утром 28 декабря житель Санкт-Петербурга возвращался после корпоратива и избил на улице фельдшера скорой помощи.

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