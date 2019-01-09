Опровергнуты слухи о «гибнущем» Перельмане

Соседка петербургского математика Григория Перельмана, доказавшего гипотезу Пуанкаре, развеяла слухи о его бедствующем положении после того, как пользователь сети увидел его в магазине и предположил, что ученый живет в нищете. Об этом в среду, 9 января, пишет «Московский комсомолец».

По словам женщины, Перельман ведет замкнутый образ жизни, и, если выходит на улицу, принимает все меры, чтобы его не узнали. «В помощи он не нуждается. А если бы и нуждался, то вряд ли бы стал кричать об этом, и тем более принимать деньги или подарки от посторонних людей», — рассказала соседка математика, добавив, что после такой «шумихи» он наверняка еще долго не выйдет из дома.

Другой собеседник издания отметил, что с ученым поддерживают связь его коллеги и нередко предлагают ему подработку, но Перельман всегда отказывается от любой поддержки.

Ранее пользователь Facebook разместил пост, в котором рассказал, что видел Перельмана в магазине. Он заметил, что, судя по «ужасающему» внешнему виду ученого, он «погибает в полном одиночестве и нищете», и ему грозит голодная смерть. Интернет-пользователи предложили оказать математику помощь. Позднее автор удалил запись.

Григорий Перельман приобрел мировую известность в марте 2010 года после того, как Математический институт Клэя присудил ему Премию тысячелетия и миллион долларов за доказательство гипотезы Пуанкаре, одной из семи «проблем тысячелетия». Перельман не стал получать премию. В 2006 году он также отказался от самой престижной награды в области математики — Филдсовской премии.

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