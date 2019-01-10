Мужчина нашел в телефоне десятки огромных тараканов

Австралиец обнаружил в Сиднее настенный телефон, под завязку набитый тараканами. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Мужчина обратил внимание на грязное неработающее устройство, которое висело на стене. Он решил посмотреть, что внутри, и снял крышку. Под ней оказались десятки мертвых насекомых.

Большую часть свободного места заполняли останки крупных тараканов длиной более трех сантиметров, которые слиплись между собой. Мужчина воспользовался отверткой, чтобы извлечь их из телефона, и снял процесс на видео, которое затем опубликовал в Facebook.

В 2018 году сообщалось, что американский энтомолог Коби Шаль назвал уши спящих людей идеальным местом для еды и отдыха таракана. Эти насекомые любят небольшие, теплые и влажные места. Кроме того, их привлекает исходящий из ушей запах.

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