Убийцу охранника Порошенко выпустили под залог

Боксер Петр Очеретяный, которого обвиняют в убийстве сотрудника украинского Управления госохраны (УГО) Василия Хмелюка, выпустили из СИЗО под залог. Об этом сообщает сообщество «Киев Оперативный» в Facebook.

В сообщении говорится, что на Очеретяного надели специальный отслеживающий браслет и выпустили под залог. Сумма залога составила 600 тысяч гривен.

Ранее Печерский районный суд Киева назначил Очеретяному меру пересечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой в виде залога на указанную сумму.

Городская прокуратура Киева обжаловала решение об освобождении Очеретяного.

Конфликт между боксером Петром Очеретяным и Василием Хмелюком произошел вечером 2 января во дворе жилого комплекса на улице Саперное Поле. Хмелюк якобы чуть не задавил двух собак, которых выгуливал Очеретяный. Боксер и сотрудник охраны вступили в перепалку. Хмелюк получил резкий удар в челюсть и скончался, не приходя в сознание, несмотря на усилия прибывших медиков.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!