Боец MMA атаковал пожилую пару на глазах у внуков

Американский боец смешанного стиля (MMA) Марко Антонио Уэрта арестован за нападение на пожилую пару. Об этом сообщает El Paso Times.

Как утверждает полиция Эль Пасо, 31-летний мужчина, не будучи спровоцированным, напал на двух пожилых людей. Пара возвращалась домой вместе с внуками. Уэрта сперва нанес несколько ударов мужчине, а когда за него вступилась его супруга, боец ударил ее ногой и продолжил добивать уже после того, как жертва упала на землю. Полиция задержала Уэрту в нескольких кварталах от места преступления. Он помещен под арест. Сумма залога — 200 тысяч долларов.

Уэрта не впервые сталкивается с проблемами с законом. Еще в 2012 году ему грозил год тюремного заключения. Американец обвинялся в нападении, угрозе терактом, преступном причинении ущерба. В итоге ему присудили 240 дней тюрьмы.

31-летний техасец провел несколько поединков среди тяжеловесов в турнире по боям в клетке Border Brawl. На его счету две победы нокаутом и одно поражение.

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