Сбербанк и ВТБ захотели собственную авиакомпанию

В России может появиться новая региональная авиакомпания, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости». Ее основными акционерами станут Сбербанк и ВТБ.

Два крупнейших банка страны занимаются созданием регионального перевозчика по поручению президента Владимира Путина и правительства. Предполагается, что он появится на базе Utair, находящейся на грани банкротства из-за задолженности по кредитам Сбербанка.

Пока самым предпочтительным и наиболее вероятным вариантом является процедура bail in. Обычно она применяется к банкам и заключается в том, что требования кредиторов конвертируются в акции.

Сами банки, по данным газеты, не хотели бы приобретать доли в Utair, сосредоточившись вместо этого на других видах сотрудничества, например, кредитовании или лизинге самолетов.

В настоящее время основным акционером Utair (50,1 процента) является компания «АК-инвест», принадлежащая негосударственному пенсионному фонду «Сургутнефтегаз». Еще 38,8 процента принадлежит правительству Ханты-Мансийского автономного округа, 8,4 процента — Тюменской области.

В прошлогоднем майском указе президента говорится о необходимости увеличить долю региональных перевозок (минуя Москву) к 2024 году до 50 процентов.

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