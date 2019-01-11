Раскрыта последняя воля Криса Кельми

Прах музыканта Криса Кельми развеют над Атлантическим океаном согласно его завещанию. Об этом сообщила его подруга поэтесса Маргарита Пушкина, передает eg.ru.

Пушкина отметила, что тело Кельми кремировали в Николо-Архангельском крематории.

4 января стало известно, что родственники Кельми приняли решение тайно похоронить музыканта. Незадолго до смерти Крис Кельми составил завещание, в котором отписал все свое имущество — коттедж и три квартиры — жене и сыну.

Крис Кельми (настоящее имя Анатолий Кельми) скончался 1 января от остановки сердца. Ему было 63 года. Музыкант наиболее известен по песням «Замыкая круг», «Усталое такси» и «Ночное рандеву». Он основал коллективы «Високосное лето» и «Рок-Ателье», а также выступал в группе «Автограф».

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