Чайка попросил поднять зарплаты прокуроров

Генеральный прокурор России Юрий Чайка предложил поднять зарплату прокурорам. Об этом в пятницу, 11 января, сообщают «Известия».

По данным издания, Чайка обратился к председателю правительства Дмитрию Медведеву с предложением уравнять зарплату прокуроров и судей. Если его инициатива будет одобрена, ежемесячные доходы работников надзорного ведомства увеличатся в два-три раза, до 170 тысяч рублей.

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В своем обращении генпрокурор сослался на опыт зарубежных стран, в которых прокуроры и судьи имеют равные права. Он также отметил, что недоволен Следственным комитетом, сотрудники которого требуют увлечения своих зарплат до уровня прокурорских.

В ноябре 2018 года стало известно об отставке заместителя генерального прокурора России Александра Гуцана. В октябре подал в отставку другой заместитель — Иван Семчишин, и погиб третий — Саак Карапетян. Сообщалось, что Гуцан может стать полпредом в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО), а Семчишин решил покинуть надзорное ведомство по собственному желанию за выслугой лет.

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